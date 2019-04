Tekort aan specialisten in cybersecurity: ‘De lat ligt lager dan vroeger’

Specialist cybersecurity. Voor sommigen is het een jongensdroom (of meisjesdroom natuurlijk, al zijn het meestal wel jongens). Toch blijkt er een behoorlijk tekort aan geschoolde specialisten. Maar cybersecurity is vooral een kwestie van aanleg en instelling. “Een diploma wil eigenlijk heel weinig zeggen”, vindt Jan Guldentops, netwerk- en security-expert uit Leuven.

1,5 miljoen. Dat zou volgens bedrijfsadviesbureau Frost & Sullivan volgend jaar het wereldwijd tekort aan beveiligingsprofessionals zijn. Ook in ons land zijn cybersecurity-experts gegeerd. Officieel misschien niet, omdat ze niet als beroep opduiken in de knelpuntlijst van de VDAB. Maar de verwante ‘netwerkbeheerder’ en ‘technicus communicatienetwerken’ zijn bijvoorbeeld wel zware knelpuntberoepen in Vlaanderen.

Lonen moeten stijgen

Hans Graux, ICT-advocaat bij het Brusselse Time.lex, vindt zo’n tekort aan cybersecurity-experts en -middelen alvast een bedreiging voor onze economie en veiligheid. “Het is één grote trend binnen de cybersecurity-wereld in België én de EU: het wordt steeds moeilijker om de juiste mensen en experts te vinden en om voldoende middelen toe te wijzen”, stelt hij.

De capaciteit aan mensen en middelen is volgens hem momenteel te laag om alle problemen te kunnen opvolgen. “Het aantal mensen met veiligheidsprofielen moet stijgen met 50 procent en de middelen met 100 procent. Het gaat hierbij onder andere om cybersecurity-experts, data protection officers en developers met een profiel in informatieveiligheid”, stelt Graux.

De ICT-advocaat doet alvast een aantal suggesties. “Deze beroepen in cyberbeveiliging moeten dringend attractiever gemaakt worden, de lonen moeten stijgen en er moeten meer opleidingen komen. Dit is trouwens niet enkel een Belgisch probleem, maar een trend in alle lidstaten van de EU.”

Carrière in cybersecurity?

Dat er een tekort is aan cybersecurity-specialisten, wil Jan Guldentops, netwerk- en security-expert én zaakvoerder van IT-bedrijf BA uit Leuven, toch een beetje kaderen. “Het klopt dat er in bepaalde technische beroepen vandaag te weinig kandidaten zijn. Al waren er eind jaren negentig ook te weinig IT-professionals. Ook toen werden veel andere profielen aangetrokken, die een opleiding kregen.”

Dat zo’n tekort op grote schaal ervoor kan zorgen dat ook mensen met een andere vooropleiding in contact komen met ICT, vindt Guldentops overigens niet zo’n probleem. “Je moet verder durven kijken dan zuiver technische profielen: er zijn best wel wat buitenbeentjes in technische jobs, met een totaal andere vooropleiding, en die doen dat vaak heel goed”, stelt hij.

Guldentops studeerde zo’n twintig jaar geleden zelf af als historicus en schoolde zich om tot ICT’er. Nu leidt hij zijn eigen ICT-bedrijf. Er is volgens hem ook niet zoiets als dé opleiding in cybersecurity. Want de materie is behoorlijk divers en verandert constant. “Volgens mij volstaan de standaardopleidingen niet. Je kan mensen een basisstart geven, maar dat moet je aanvullen met stages, mentorships en zelfstudie. Dat is veel belangrijker dan ze bijvoorbeeld naar een aula te sturen waar iemand vooraan een specifiek security-onderdeel komt uitleggen.”

