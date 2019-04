Benzineprijs op hoogste peil in jaren

Benzine tanken zal zaterdag duurder worden. Een liter benzine 95 E10 kost dan maximaal 1,565 euro aan de pomp, een stijging van 3 cent. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie vrijdag. Het is al van juli 2015 geleden dat de prijs voor benzine 95 E10 nog hoger stond, blijkt uit de gegevens op de website van Petrolfed.

Ook benzine 98 (E5) wordt duurder: de maximumprijs gaat 2,7 cent hoger tot 1,647 euro per liter.

Na de piek van de brandstofprijzen in oktober vorig jaar - diesel bereikte toen zelfs het hoogste prijsniveau ooit - waren de prijzen even gedaald. Maar sinds de jaarwisseling zitten de prijzen voor diesel en benzine opnieuw in de lift. Een liter 95 E10 kostte toen maximaal 1,359 euro, een liter 98 1,405 euro.

De hogere prijzen zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en/of van de biocomponenten op de internationale markten. Johan Mattart van de brandstoffenfederatie (Brafco) wijst ook naar Donald Trump: “Begin deze week zei hij de straffen tegen Iran aan te scherpen. Er mag geen petrolium uit Iran meer worden gebruikt. Dus daalt het olie aanbod. Dat bovenop de productieproblemen in Libië en Venezuela.”