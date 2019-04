Werknemers krijgen welgemeende dankjewel voor dagelijkse inzet

Gaan werken doe je niet alleen voor de maandelijkse centjes op de rekening. Uit eergevoel een sterke prestatie neerzetten, samen met je collega’s de doelstellingen bereiken en welgemutst, op een aangename manier de werkuren doorbrengen. Wie die ingesteldheid heeft, mag daar vast en zeker eens voor bedankt worden, vindt Voka Limburg. Daarom organiseerde de werkgeversorganisatie afgelopen week een eigen Ronde van Limburg, waarin 20.000 werknemers met appels, wafels en leuke bedankkaartjes in de bloemetjes werden gezet.

“Dat het goed gaat in Limburg is de verdienste van onze ondernemingen, die gedragen worden door de inzet en het enthousiasme van alle mensen die daar werken”, stelt Johann Leten van Voka Limburg. “Er wordt nog veel te weinig gewoon eens ‘dankjewel’ gezegd voor alle inspanningen die zij dagelijks leveren. Daarom dat wij deze week bij heel wat bedrijven zijn langsgeweest met een klein bedankje. Zowel in de deelnemende ondernemingen als in tankstations en op bedrijventerreinen werden appels, wafels en bedankbriefjes uitgedeeld. Een klein gebaar, maar wel heel oprecht.”

Eén van de bedrijven waar het personeel van de actie kon genieten, was P&V Panels in Heusden-Zolder. Johann Leten ging er samen met CEO Joris Vrancken de campagne op gang trappen door eigenhandig 200 attenties aan de medewerkers te bezorgen. Vrancken is enthousiast over het initiatief: “We zijn blij dat Voka Limburg met deze actie voor wat positivisme zorgt tussen het moddergooien voor de verkiezingen door”, zegt hij. “Er wordt veel geklaagd in dit land en het is jammer dat hetgeen wél goed is, al te vaak onderbelicht wordt. Mijn medewerkers vormen het hart en de ziel van het bedrijf en verdienen alle appreciatie voor hetgeen ze presteren.”

Bergetappes op komst

De weg die onze ondernemingen en hun medewerkers de laatste jaren hebben afgelegd is indrukwekkend, vindt Voka Limburg. “Maar er komen nog enkele stevige bergetappes aan. Daarom willen we iedereen een duwtje in de rug geven. De afgelopen week met wat lekkers, maar zeker ook met het wegen op de politieke agenda van de komende legislatuur”, aldus nog Leten.

Lees verder...

>

>

>