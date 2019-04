Werken met Voice over IP: ‘Onze job stond tien jaar geleden nog in zijn kinderschoenen’

Schoten - De telecomsector is een wereld die de jongste jaren een sterke evolutie heeft gekend en die nog voortdurend in beweging blijft. Dat creëert ook nieuwe kansen. De introductie van Voice over IP is daar een van. Dat hebben ook Tom Van den Keybus (39) en Mirko Cockx (30) zo begrepen. Een jaar geleden richtten ze Nubila op.

Sinds eind vorige maand hebben ze onderdak gevonden in het gloednieuwe KMO Team Business Center aan de Brechtsebaan in Schoten. Nubila is de samenwerking van KMO Team IT Services (installaties en cloud-oplossingen) en Mirsys (netwerkbeheer). Samen storten ze zich op de markt van Voice over IP (VoIP) om klanten een totaaloplossing voor hun telecommunicatie aan te bieden.

Bij IP-telefonie of VoIP wordt het internet of een ander IP-netwerk gebruikt om spraak te transporteren. Hierdoor wordt telefonie mogelijk op datanetwerken en ontstaat de mogelijkheid om de voorheen traditioneel gescheiden werelden van spraak en data samen te voegen. Het voordeel is dat er daardoor nog maar één infrastructuur nodig is en dat nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld. Zoals de ontwikkelingen van apps voor medewerkers die op de baan zijn of thuiswerken.

Cross-platform

“Toen ik me er negen jaar geleden ging mee bezighouden, stond dit nog in z'n kinderschoenen”, vertelt Mirko Cockx. “Intussen is een op VoIP-gebaseerde telefooncentrale al in veel bedrijven gemeengoed geworden. Maar nog lang niet iedereen kent het of is goed op de hoogte van alle mogelijkheden. De vraag naar moderne connectiviteit leeft en er is zeker nog groeimarge.”

“Het toffe eraan is dat geen enkele case dezelfde is”, pikt medezaakvoerder Tom Van den Keybus in. “Waar anderen de focus leggen op één technologie of specialisatie zorgen wij voor een cross-platform en naadloze integratie van verschillende componenten. De uitdaging is om op die manier een totaaloplossing uit te werken. Het gaat niet alleen om zomaar 'iets' installeren. De klant heeft een bepaalde verwachting, je denkt mee met de klant en zoekt een oplossing binnen het budget van de klant.”

Lees verder...

>

>

>