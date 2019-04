Automobilisten komen voor verrassing te staan wanneer enorme anaconda snelweg wil oversteken

De bestuurders op de Braziliaanse snelweg BR-364 kwamen maandag voor een serieuze verrassing te staan. Op een bepaald ogenblik moesten de automobilisten halt houden voor een enorme anaconda. Het dier, naar schatting ongeveer drie meter lang en dertig kilogram zwaar, wilde op haar dooie gemak de snelweg oversteken, maar kreeg daarbij gelukkig wat hulp van enkele omstanders.

Het schouwspel gebeurde in de buurt van Porto Velho, een stad in het noordwesten van het land. Italo Nascimento Fernandes was een van de bestuurders die de enorme slang veilig liet oversteken. “Veel mensen kwamen al snel uit hun auto gestapt om mee te helpen”, vertelde hij. Terwijl de slang langzaam maar zeker aan de overkant raakte, hielden ze het aankomende verkeer op afstand.

De amateurbeelden die op Facebook terechtkwamen, zijn intussen al meer dan een miljoen keer bekeken. Een bioloog vertelde achteraf aan lokale media dat het dier vermoedelijk op zoek was naar beschutting of voedsel toen het bij de snelweg aankwam.

bekijk ook

Bestuurders beleven schrik van hun leven wanneer plots ongewenste gast uit motorkap kruipt

Man schrikt zich een bult wanneer hij slang vindt in huis, maar dan moet echte verrassing nog komen

Hongerige python stunt om lekker hapje te bemachtigen