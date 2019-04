Burundees international Faty Papy (28) maakt dramatisch foute keuze en overlijdt na hartfalen op veld

De Burundese international Faty Papy is donderdagavond in elkaar gezakt tijdens een competitiewedstrijd van zijn ploeg Malanti Chiefs FC. De 28-jarige middenvelder werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar daar konden de artsen alleen zijn overlijden vaststellen. Een hartfalen kostte hem het leven.

De Burundees, ex-speler van onder meer Trabzonspor en MVV, had al langer last van hartproblemen. Hij weigerde zich te laten opereren omdat hij zijn kansen op deelname aan de Afrika Cup niet in het gedrang wilde brengen.

Faty Papy is de volgende in een trieste lijst van voetballers die na een hartfalen zijn overleden. De voorbije jaren overkwam het onder meer Davide Astori (kapitein van Fiorentina), Gregory Mertens en Tim Nicot.