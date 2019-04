Belg (63) leert man kennen in Thaise homobuurt, maar wordt thuis door hem bestolen

Een 63-jarige Belg is in zijn eigen huis in Thailand bestolen door een Thaise jongeman. De twee hadden elkaar die avond leren kennen op café, maar de Thai ging ervandoor met geld, wat kledij en de portefeuille van de Belg. Hij kon opgepakt worden en bekende de diefstal.

De diefstal vond plaats in de vroege uurtjes op 25 april. De 63-jarige Belg L.R. had op café in de bekende homobuurt Jomtien een 29-jarige man leren kennen. De twee begonnen te praten en dronken urenlang samen aan de toog, waarna de Belg de jongeman bij hem thuis uitnodigde om naar een film te kijken.

Toen ze in de woning van R. arriveerden, voelde die dat hij wel erg veel gedronken had. Hij nam een douche om te ontnuchteren, maar schrok toen zijn nieuwe vriend even later verdwenen bleek te zijn uit zijn huis. Bovendien bleek hij zijn portefeuille, 100 euro, 1.500 Thaise baht, wat kledij en nog andere waardevolle voorwerpen meegenomen te hebben.

R. deed aangifte bij de politie, die de jongeman op zijn motorfiets kon volgen tot thuis. De agenten gingen meteen ter plaatse en troffen daar alle gestolen goederen aan. Ze sloegen hem in de boeien, waarna hij de diefstal zonder zich te verzetten bekende.