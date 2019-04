Zo sloeg Operatie Propere Handen als een bom in bij KV Mechelen: “Die dag zal tot het einde van mijn dagen in mijn geheugen gegrift blijven”

In de tweede aflevering van ‘KV Mechelen: Missie Promotie’, die zaterdag 27 april om 22u50 op Play Sports 1 te zien is, is te zien hoe het nieuws over Operatie Propere Handen als een bom insloeg bij Malinwa.

LEES OOK.Bekentenis van voorzitter brengt Waasland-Beveren in slechte papieren: Huyck wou wel helpen, maar “niet voor geld”

In onderstaand fragment zijn we getuige van een besloten bijeenkomst in het supporterslokaal van KV Mechelen, waar toenmalig voorzitter Johan Timmermans een statement van onschuld uitsprak: “Het is uitgesloten dat wij geschrapt worden!”