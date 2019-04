Vrienden vieren al vier dagen dat ze miljoenen wonnen met kraslotje, maar door één detail zien ze mogelijk geen cent van dat bedrag

Toen twee Britse vrienden merkten dat ze samen 4 miljoen pond (ruim 4,6 miljoen euro) hadden gewonnen met een kraslotje zijn ze begonnen aan een feestje dat vier dagen later nog altijd aan de gang is. Dat blijkt uit tal van Facebookfoto’s waarop de twee onder meer poseren met geldbiljetten, grote flessen champagne en cocktails. Al is hun feestje misschien wat voorbarig, want mogelijk gaan ze geen cent van hun winst zien.

Mark Goodram en Jon-Ross Watson, twee goed bevriende dertigers uit Bolton, kochten op paasmaandag samen voor 10 pond een kraslotje van Camelot Lotteries. Na het krassen bleken ze liefst 4 miljoen pond te hebben gewonnen. Jackpot!

Alhoewel… Bij Camelot zijn ze nog niet meteen geneigd om de vrienden uit te betalen. Bij hun aankoop gebruikten Mark en Jon-Ross namelijk en bankkaart en geen van beiden zou een bankrekening hebben. Als hen gevraagd werd van wie de kaart dan wel was, noemden ze een vriend “John”. Zij zouden hem 10 pond cash hebben gegeven om het biljet te kunnen kopen met zijn bankkaart. Bij Camelot bevestigen ze dat het biljet echt is, maar vermoeden ze dat er sprake is van bankkaartdiefstal. Beide mannen zouden al meermaals in aanraking gekomen zijn met het gerecht en Watson zou zelf al veroordeeld zijn voor bankfraude.

Cruise naar de Caraïben, dan naar Las Vegas

Er werd een onderzoek geopend, maar dat laten de twee voorlopig niet aan hun hart komen. Ze zijn alvast - stevig - beginnen te vieren. “Ik ga op bezoek bij de Queen”, aldus Goodram. “Dit is geweldig. Ik verdiende eens een meevaller. We hebben het gemaakt nu. Ik kan niet wachten om het allemaal op te doen. Een cruise naar de Caraïben, dan naar Las Vegas… Al moet ik eerst nog een paspoort regelen.”

“Dit is gewoonweg ongelooflijk”, vult zijn kameraad aan. “We hebben dit geld eerlijk verdiend. We zijn zo blij dat we op straat staan te roepen. Ik ga investeren in luxevastgoed en mezelf eens goed verwennen.”

Vervalst

Vorig jaar won een werkloze vader ook al eens 200.000 pond met een kraslotje en toen weigerde Camelot Lotteries uit te betalen omdat de man het lotje vervalst zou hebben. De man, die zo’n zes lotjes per dag kocht, heeft altijd volgehouden dat het wel echt was.