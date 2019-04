Dronken, overdreven snelheid en mogelijk in slaap gevallen achter stuur: twee jaar cel voor bestuurder die Glenn Scheire doodreed op E17

Kalken / Gent - Thomas H., de dronken bestuurder die in 2017 motorrijder Glenn Scheire (27) doodreed op de E17 in Kalken, is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan zes maanden met uitstel. In de politierechtbank verklaarde hij dat hij zich van het ongeval niets meer herinnerde.

Glenn Scheire uit Desteldonk was die bewuste 16 april om 5.40 uur met zijn motor op terugweg van zijn werk toen hij ter hoogte van de uitrit van het tankstation langs de snelweg in Kalken op de eerste rijstrook achteraan werd aangereden. Hij kwam zwaar ten val, werd door de bestuurders van meerdere auto’s overreden en overleed aan zijn verwondingen.

“Klop” gevoeld

Uit de vaststellingen van de verkeersdeskundige bleek dat het slachtoffer op het moment van de aanrijding met 110 kilometer per uur reed. Thomas H. (31) uit Antwerpen, de bestuurder van de Mercedes die hem had aangereden, bleek 1,61 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij reed met 140 kilometer per uur, had net een feestje gehad en was “mogelijk in slaap gevallen”. Van de aanrijding beweerde hij zich in de politierechtbank van Dendermonde niets meer te herinneren. “Ik weet alleen nog dat ik plots een klop voelde”, legde hij uit aan politierechter Peter D’Hondt. “Na de aanrijding ging ik met mijn wagen over de kop. Toen ik uit mijn auto kwam en de motorrijder zag liggen, had ik meteen een groot schuldgevoel.”

E17 lange tijd afgesloten na dodelijk ongeval in Kalken Video: TV Oost

Lichten snelweg uit

Volgens de advocaten van Thomas H. was de plaats van het ongeval niet voldoende verlicht omdat de lichten van de snelweg niet meer ontstoken waren. De hypothese werd ook geopperd dat Glenn Scheire van de snelwegparking zou gekomen zijn en het ongeval zelf veroorzaakt zou hebben door in te voegen. Beide beweringen werden in het vonnis van de rechter van tafel geveegd. “De oorzaak van het ongeval was een dodelijke cocktail van drank en snelheid”, motiveerde rechter Peter D’Hondt. “Ondanks alle campagnes heeft Thomas H. zich toch in het verkeer begeven. Het enige lichtpunt is zijn blanco strafregister.”

De bestuurder werd veroordeeld tot twee jaar gevangenis waarvan zes maanden met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van vijf jaar opgelegd en moet een boete van 8.000 euro betalen. Hij moet na afloop van zijn rijverbod ook opnieuw slagen voor alle proeven.