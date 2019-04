Opmerkelijk: Donald Trump laat zich eens positief uit over de media tijdens speech

Donderdag was het in de Verenigde Staten ‘bring your child to work day’, een dag waarop ouders hun kind meenemen naar het werk. Ook de verzamelde pers bij het Witte Huis deed dat. Voor de gelegenheid had de Amerikaanse president Donald Trump ook een speech voorbereid waarin hij opvallend positief was over de media. “Jullie ouders brengen verslag uit over ons land, en vaak doen ze dat correct. Meestal eigenlijk”, zei hij met een glimlach.