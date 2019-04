Zware kettingbotsing in Colorado eist meerdere levens

Donderdagavond gebeurde in Colorado een fatale crash op de I70. Tijdens de avondspits ontstond er een kettingbotsing met twaalf personenwagens en drie vrachtwagens. Hierbij lieten meerdere mensen het leven. Vijf anderen liggen momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis, onder wie ook de chauffeur die de crash veroorzaakte. De vrachtwagen reed om voorlopig onbekende reden met een hoge snelheid in op het stilstaande verkeer. “We zijn volop aan het onderzoeken hoe dit kon gebeuren”, verklaart de politie van Colorado.