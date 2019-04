België verscherpt reisadvies voor Sri Lanka: “Niet-essentiële reizen worden afgeraden”

Ons land heeft het reisadvies voor Sri Lanka vrijdag aangescherpt. “Niet-essentiële reizen worden afgeraden”, klinkt het. Buitenlandse Zaken houdt de situatie in de gaten. “Met de elementen die nu op tafel liggen, is dit wat we nu moeten doen.” Nederland gaat verder: daar worden alle vakantiegangers weggehaald uit het land. Dat doet ons land voorlopig niet.

“Voortvluchtige terroristen worden opgespoord, nieuwe aanslagen in het land kunnen niet worden uitgesloten. Er is een verhoogde kans op spanningen tussen de gemeenschappen. Alle niet-essentiële reizen naar Sri Lanka worden daarom afgeraden”, klinkt het aangepaste reisadvies van Buitenlandse Zaken voor Sri Lanka. “Als u in Sri Lanka bent, raden wij u aan waakzaam en voorzichtig te zijn, de instructies en adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen, samenscholingen, erediensten en openbare plaatsten te vermijden, uw verplaatsingen te beperken en waar mogelijk binnen te blijven.”

Dat reisadvies werd vrijdag aangescherpt op basis van alle elementen die op tafel liggen, zegt Matthieu Branders, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. “Dat is onze inschatting van de feiten op dit moment. Zo ver als de Nederlanders gaan we nog niet, maar we kunnen nog niet zeggen hoe het zal evolueren. Het is een levend document.”

Nederland haalt vakantiegangers weg

Het gaat om tussen de 300 en 400 Nederlanders. Zij kunnen de komende dagen terugvliegen. De reisorganisaties regelen zelf dat ze met lijndiensten van bijvoorbeeld KLM en Emirates kunnen vliegen.

Ook de Britten raden voorlopig af om naar Sri Lanka te reizen. De Belgische FOD Buitenlandse Zaken vraagt reizigers “de grootste waakzaamheid aan de dag te leggen en de lokale media op te volgen”.

Minstens 250 mensen kwamen afgelopen zondag om het leven toen terroristen bommen lieten ontploffen in enkele hotels en kerken in het land.