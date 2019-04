De zesde speeldag in Play-off 1 komt eraan. Hoog tijd dus om te kijken hoe u de titelstrijd inschat.

Na de vorige speeldag schatte u de kansen van Genk (46%) en Club Brugge (44%) nog ongeveer even hoog in. Na de overwinning van de leider op Standard en het gelijkspel van blauw-zwart tegen Antwerp is Genk serieus uitgelopen.

