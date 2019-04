Dries Mertens slechts één doelpunt verwijderd van geschiedenis bij Napoli

Zondagmiddag speelt Dries Mertens met zijn club Napoli op het veld van Frosinone. Onze landgenoot kan in die wedstrijd de geschiedenis evenaren en verbeteren. Onze landgenoot staat met 80 doelpunten slechts eentje achter El Dies.

Slechts één doelpunt is Rode Duivel Dries Mertens verwijderd om even goed te doen als Diego Maradona. Zondag wil Mertens met Napoli de twee plek vasthouden in Frosinone. Als Mertens scoort, dan evenaart hij Maradona bij de Napolitanen met 81 doelpunten in de Serie A en wordt hij derde in de clubrangschikking. De inmiddels overleden Antonio Vojak staat eerste met 102 doelpunten, Marek Hamsik tweede met 100 doelpunten.

Mertens is in de Champions League al topschutter aller tijden voor de Italianen. Met tien doelpunten doet hij beter dan Lorenzo Insigne (9). Op de totale topschutterslijst staat de Rode Duivel derde met 105 doelpunten. Daarmee staat hij er nog maar tien achter op Maradona. Hamsik leidt in de ranking met 121 doelpunten.

De kans bestaat dus dat de Leuvenaar Maradona evenaart en voorbijgaat dit seizoen. Zijn eerste doelpunt voor Napoli maakte hij op 30 oktober 2013 bij Fiorentina.

Tegen Lazio maakte Mertens één van zijn mooiste doelpunten, dat heel hard lijkt op eentje dat Maradona ook al maakte bij Napoli. Niet toevallig: ook tegen Lazio.