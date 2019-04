Drie maanden nadat voetballer Emiliano Sala omkwam bij vliegtuigongeluk, sterft nu ook zijn vader

Horacio Sala, de vader van Emiliano Sala, is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden. Drie maanden na het tragische vliegtuigongeluk van de speler van Cardiff City werd diens vader het slachtoffer van een hartaanval.

“2019 stopt niet met te shockeren met nieuws in onze stad”, zei lokale politicus Julio Muller. “Om 05u00 vanmorgen belde zijn vrouw mij en ze was van de kaart. De dokters kwamen nog, maar toen ze arriveerden was hij al overleden.”

Murió el padre de Emiliano Sala https://t.co/XwtSm426ln pic.twitter.com/JweDU8XkPW — Infobae Deportes (@InfobaeDeportes) 26 april 2019

Emiliano Sala moest de wintertransfer worden van Premier League-club Cardiff City. De Argentijnse spits was in het eerste deel van het seizoen bij Nantes goed voor twaalf doelpunten en werd in de wintermercato getransfereerd van Frankrijk naar Engeland.

Althans, dat was de bedoeling. Op 22 januari nam Sala een tweepersoonsvliegtuig richting Wales nadat hij voor een laatste keer afscheid was gaan nemen van zijn Franse ploegmaats. Nabij het kanaaleiland Guernsey verdween het toestel van de radar. Op 3 februari werd het vliegtuig teruggevonden, met een lichaam aan boord. Dat bleek Sala te zijn.