Eerste seriemoordenaar ooit op Cyprus: legerofficier bekent moord op vijf vrouwen en twee meisjes

Een paar dagen nadat de lichamen van twee vrouwen werden gevonden op Cyprus, heeft een 35-jarige legerofficier de moorden bekend. En daar bleef het niet bij: de man verklaarde in totaal vijf vrouwen en twee meisjes om het leven heeft gebracht.

Begin deze week werden twee lichamen ontdekt in een verlaten mijnschacht in Mitsero, een dorp op ongeveer 30 kilometer van hoofdstad Nicosia. Op aangeven van de dader werd intussen ook een derde lichaam gevonden. De slachtoffers zijn intussen geïdentificeerd: het gaat om een 39-jarige Filipijnse die in mei 2018 verdween, haar 6-jarige dochter en nog een Filipijnse van 28 die ook al verdwenen was sinds augustus vorig jaar.

De moorden op de drie vrouwen, en nog vier andere, werden intussen bekend door een 35-jarige Griek, een commandant van de Nationale Garde van Cyprus. Hij is daarmee de eerste seriemoordenaar ooit op het eiland in de Middellandse Zee. “Zoiets hebben wij nog nooit meegemaakt op Cyprus”, aldus politiechef Zacharias Chrysostomou.

Voorlopig wordt nog gezocht naar de andere slachtoffers. Volgens de dader zou het onder meer nog gaan om iemand “van Indiase of Nepalese afkomst” en een Roemeense vrouw met haar minderjarige dochter. Hij had al zijn slachtoffers leren kennen via datingsites.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP