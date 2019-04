Jongen (5) leidt politie naar grot waar lichaam van vermoorde moeder en broer liggen op Tenerife

Een Duitse vrouw en jongen (10) zijn vermoedelijk door de vader van het kind om het leven gebracht op Tenerife. Het andere zoontje van de twee, 5 jaar oud, wist te ontsnappen en leidde de politie naar de groot waar de lichamen lagen. De vader is opgepakt en verschijnt vrijdag voor de onderzoeksrechter.

Een Spaanse vrouw, Rosi genaamd, trof de vijfjarige Duitse jongen dinsdag “moe en rood aangelopen in zijn gezicht” aan op een afstandje van de grot in de bergen van Adeje. “Hij huilde en hing vol modder. Hij greep meteen mijn hand, alsof hij erg bang was”, zegt ze bij La Vanguardia. “Maar ik begrijp geen letter Duits, dus heb ik er een vriend bijgehaald. Die begreep hem wel en zei dat de jongen vertelde dat hij ontsnapt en gevlucht was.”

De twee brachten de politie op de hoogte, die door het jongetje na een lange zoektocht in de mist naar de grot geleid werden. Daar troffen ze de lichamen aan van zijn moeder en broer (10), met wie hij maandag pas was toegekomen op Tenerife om hun vader te bezoeken. Die woont op het Canarisch eiland. De vrouw en de jongen waren volgens de politie met geweld om het leven gebracht.

De Spaanse autoriteiten behandelen de zaak als een geval van familiaal geweld. Premier Carmen Calvo noemde het “een brutale seksistische moord”. De vader werd opgepakt bij hem thuis, maar was erg agressief en weigerde iets te zeggen over zijn vrouw en zoontjes. De man zit in de gevangenis en wordt vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid. De zoon wordt opgevangen door de sociale diensten op het eiland. Een familielid komt vanuit Duitsland naar Tenerife om de jongen op te vangen.