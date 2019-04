Jonge verdachten van gijzeling en moord Daniel (9) houden onschuld vol: “Ik heb hem als laatste gezien, maar heb er niets mee te maken”

Broechem / Ranst - De Palestijnse jongeren die verdacht worden van het gijzelen en vermoorden van Daniel Chihadeh (9) ontkennen hun betrokkenheid. “Ik was de laatste die hem maandagavond zag, maar heb niets met zijn dood te maken”, zegt A. (20).

Vier van de vijf aangehouden verdachten van de moord op de jonge Libanees-Palestijnse jongen van 9 werden samen naar de Antwerpse gevangenis overgebracht. Een analyse van hun kledij moet uitklaren of er sporen van bloedspatten of DNA-materiaal van Daniel terug te vinden zijn. Het Antwerpse gerecht is ervan overtuigd dat het viertal (tussen 19 en 24 oud) betrokken is bij de gijzeling en moord. Ook een oudere man, S. (34), is donderdagavond officieel aangehouden.

Minstens twee van hen schreeuwen hun onschuld uit. Zo zit A. (20) vast omdat hij maandagavond door getuigen gezien was in de buurt van Daniel. Hij verblijft in het opvangcentrum van Broechem en kende Daniel goed. “Maar hij beweert dat hij niets met zijn verdwijning of dood te maken heeft”, zegt zijn advocaat Cédric Monheim.

Afgevoerd met ziekenwagen

Ook M.(21), een vriend van A. die ook in Broechem verblijft, zit vast. De jonge asielzoeker is, ondanks zijn statuut, werkzaam bij Katoennatie. Hoe dat kan? Zijn advocaat weet het niet. Zijn rol is onduidelijk. Hij heeft alvast een alibi voor dinsdagochtend, toen hij tussen 6 uur en 14 uur zeker aan het werk was. Meer nog, hij moest afgevoerd worden met de ziekenwagen omdat hij onwel was geworden. Volgens onze informatie had hij een epilepsieaanval gekregen.

Ook hij verklaart aan de speurders dat hij niets met de dood van Daniel te maken heeft. Zijn advocaat vermoedt dat het gerecht geen risico wil nemen omdat de jongeren door hun precair statuut wel eens op de vlucht zouden kunnen slaan, mochten ze betrokken zijn bij de feiten. “Hij ontkent elke betrokkenheid”, klinkt het.

Motief nog steeds onduidelijk

Dinsdag verschijnt het aangehouden vijftal voor de raadkamer en wordt er beslist of ze nog een maand langer in de gevangenis moeten blijven. Intussen blijft het gerecht zoeken naar een motief voor de moord. Een afpersingszaak na een vreemde Whatsapp waarin geld geëist werd? Een openstaande schuld, al dan niet bij een mensensmokkelaar? Verder speurwerk moet dat uitklaren.