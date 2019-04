OVERZICHT. Deze clubs vechten nog om promotie en degradatie in de lagere reeksen

In de Jupiler Pro League draaien de play-offs op volle toeren om uit te maken wie kampioen wordt en wie de Europese plaatsen krijgt. Lokeren is al zeker van degradatie uit 1A, KV Mechelen is kampioen in 1B en Tubeke degradeert naar de eerste amateurliga.

Bekijk hier de uitslagen van de lagere voetbalreeksen

Ook onder 1A en 1B is het razend spannend om wie stijgt en daalt. Een kort overzicht:

Eerste amateurliga (1AM)

Dit weekend staat in de eerste amateurliga de laatste speeldag van de reguliere competitie op het programma. De vier teams die de play-offs gaan spelen voor promotie naar 1B, zijn al bekend.

1. Thes Sport (61 punten) - maakte in februari al bekend dat het geen licentie voor 1B zal aanvragen. De club van Sam Vanaken, broer van Hans Vanaken, en Kevin Oris (o.a. ex-Antwerp) is naar eigen zeggen nog niet klaar om opnieuw te promoveren.

2. Deinze (58 punten) - heeft een licentie voor 1B aangevraagd en gekregen.

3. Virton (51 punten) - kreeg geen licentie voor de Proximus League. De licentiecommissie was niet overtuigd van de financiële continuïteit van de club bij promotie. Virton zal dus in Eerste Amateur blijven.

4. Lierse Kempenzonen (47 punten) - kreeg een licentie voor 1B.

Thes Sport oefende onlangs nog tegen KV Mechelen. Foto: Dick Demey

Wie de eindronde wint, stijgt naar 1B en neemt de plaats van Tubeke in. Indien de winnaar Thes of Virton is, zal de eerste achtervolger met een licentie naar de tweede nationale afdeling stijgen.

Knokke is met 23 punten al zeker van degradatie naar de tweede amateurreeks. Geel (30 punten) en Eendracht Aalst (31 punten) staan op plaatsen veertien en vijftien, die degradatie naar Tweede Amateur verzekeren. Oudenaarde staat voorlopig op een eindrondeplaats met 31 punten. Dessel staat twaalfde met 32 punten. De eindronde wordt gespeeld door de dertiende uit 1AM en de drie beste teams van de eindrondes in Tweede Amateur. Aangezien er sowieso drie Vlaamse zakkers zijn, heeft dat een invloed op de onderliggende reeksen. Dat betekent dat er één Vlaamse daler extra zal zijn in Tweede en Derde Amateur. Er zijn geen rechtstreekse Waalse dalers dus is er één extra Waalse stijger uit Derde Amateur en de interprovinciale eindronde.

Daan Van Gijseghem (links, Oudenaarde) moet nog tegen de degradatie vechten. Youssef Challouk (rechts, Deinze) is al zeker van de eindronde. Foto: Marc Van Hecke

Tweede amateurliga (2VV-A, 2VV-B en 2-ACFF)

In Tweede Amateur zijn er drie reeksen. Twee Vlaamse (2VV-A en 2VV-B) en één Waalse (2-ACFF) met elk zestien clubs. De kampioen van elke reeks neemt één van de drie plekken in de eerste amateurliga in. In de Vlaamse A-reeks kan Sint-Eloois-Winkel kampioen spelen. De West-Vlamingen hebben aan één punt genoeg. Patro Eisden is voorlopig eerste in de B-reeks, maar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) moet nog een uitspraak doen over de licentie van de club, die eerst niet werd toegekend. Indien de Maaslanders de licentie niet krijgen, promoveert Sporting Hasselt, de tweede. In de Waalse reeks is La Louvière Centre al kampioen.

Wie het laatste promotieticket krijgt, is nog niet duidelijk. De twee tweedes uit 2VV-A en 2VV-B en de zes periodekampioenen van die reeksen moeten onderling uitvechten wie naar de eindronde met de dertiende van Eerste Amateur gaat. Vlaanderen krijgt twee plekken. Mandel United pakte de eerste periode, Sint-Eloois-Winkel de tweede. Als Sint-Eloois de titel pakt, dan gaat het ticket naar de tweede in die periode: Mandel United. Zij hebben ook al een periode, dus is Racing Gent de vervanger van Sint-Eloois.

In de B-reeks hangt het af van de licentie voor Patro Eisden. Indien Patro die niet krijgt, is de titel voor Hasselt, dat de eerste periode won. Dat periodeticket gaat dan naar Temse en speelt Patro mee de eindronde, maar kan het niet promoveren. Als Patro de licentie wel krijgt, is het kampioen en gaat het periodeticket naar Bocholt. In de derde periode staat Patro eerste, achtervolgd door Vosselaar en Duffel. Zij zullen uitvechten wie in de plek van Patro de laatste periode wint.

Patro Eisden vierde de titel al, maar moet de uitspraak van het BAS afwachten. Foto: Dick Demey

De Waalse reeks krijgt één plek in de eindronde voor promotie. Daar gelden dezelfde regels als voor de Vlaamse competitie. Hamoir en Wezet vechten nog om de tweede plek, maar ze hebben elk al een periodetitel op zak dus spelen ze sowieso de eindronde. De derde periode gaat naar Rebecq of Francs Borains. De winnaar van die eindronde krijgt de laatste plek in de eindronde voor promotie.

De deelnemer uit 1AM is van de Vlaamse vleugel. Indien de winnaar van de promotie-eindronde uit de Waalse vleugel komt, dan is er een bijkomende daler uit 2VV en 3VV, en stijgt er een extra Waalse club uit 3ACFF en de interprovinciale eindronde ACFF.

Gomis van Francs Borains in balbezit. Foto: lanouvellegazette.be

De laatste twee clubs uit 2VV-A en 2VV-B degraderen rechtstreeks naar 3VV. De laatste drie van 2ACFF degraderen naar 3ACFF. In 2VV-A staat Olsa Brakel laatst met 27 punten en Tempo Overijse voorlaatst met 29 punten. Eppegem staat op een eindrondeplaats met 31 punten. Ook Westhoek heeft 31 punten, maar won een wedstrijd meer. Dikkelvenne heeft 32 punten. Alles is dus nog te beslissen onderaan 2VV-A.

In 2VV-B is Heur-Tongeren al zeker van degradatie. Indien Turnhout verliest, is het dat ook. Hamme staat met 30 punten op de veertiende stek met drie punten minder dan City Pirates en vier minder dan Spouwen-Mopertingen. Wie de eindronde zal spelen, is dus nog onzeker. De verliezer van dat duel zakt rechtstreeks naar 3VV. In 2ACFF is er geen eindronde.

Yassin Gueroui (geel) in actie voor City Pirates Merksem. Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Derde amateurliga (3VV-A, 3VV-B, 3ACFF-A en 3ACFF-B)

De derde amateurreeks is opgedeeld in twee Vlaamse (3VV-A en 3VV-B) en twee Waalse (3ACFF-A en 3ACFF-B) reeksen. De winnaar van elke reeks - vier in totaal - stijgt automatisch naar 2AM naargelang de indeling in Vlaanderen of Wallonië. In 3VV-A strijden Merelbeke en Wetteren om de titel. In 3VV-B is Tienen al kampioen. In 3ACFF-A gaat de clash om de titel tussen Namen en Braine, beide clubs hebben elk 57 punten. In 3ACFF-B gaat het tussen Stockay-Warfusée (65 punten) en Givry (62 punten).

De eindronde, om te bepalen wie mee met de kampioenen naar 2AM gaat, wordt gespeeld door de tweedes van elke reeks en de zes periodewinnaars. Dat per regio. De twee beste teams stijgen naar 2VV en 2ACFF.

Wie is al zeker van de eindronde? Merelbeke en Zwevezele in 3VV-A. Indien Zwevezele de derde periode ook wint, dan wordt het Stekene of Oostkamp. In 3VV-B is Tienen de enige bekende periodewinnaar. De tweede periode is voor Houtvenne of Sint-Lenaarts, in de derde staat Lyra-Lierse aan kop, achtervolgd door Houtvenne.

Lyra-Lierse speelt zijn eerste seizoen. Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

In 3ACFF-A heeft Braine de eerste twee periodes gewonnen. Indien zij kampioen spelen, neemt Namen de eerste periode en Ukkel de tweede. De derde periode wordt beslist tussen Namen en Ostiches. Givry heeft in 3ACFF-B de eerste periode op zijn naam staan, Verlaine de tweede. Als Givry de titel pakt, dan volgt Stockay of Warnant hen op, naargelang Stockay kampioen wordt of niet. Stockay kan de derde periode ook pakken. Richelle staat tweede in de laatste periode.

De laatste drie clubs van elke reeks dalen naar de provinciale reeksen. Woluwe-Zaventem (22 punten), Kampenhout (25 punten), Wervik (27 punten) en Oostkamp (27 punten) strijden nog om het behoud in 3VV-A. In 3VV-B gaat het tussen Leopoldsburg (27 punten), Racing Mechelen (27 punten), Bilzen (31 punten) en Nijlen (31 punten).

De competities zijn nog niet gespeeld in de lagere reeksen, wat het dus heel spannend maakt.