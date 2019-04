Alexander Sørloth wil weer knallen tegen Genk en bij zijn tweede keer op de Heizel: “Fellaini is de sterkste tegenstander die ik ooit tegenkwam”

Hij werd getipt als een van de revelaties voor deze Play-off 1, maar Alexander Sørloth (23) kent een dipje na zijn stormachtig begin bij AA Gent. De huurling van Crystal Palace voetbalt nog zes wedstrijden in België en hoopt met een bekermedaille terug te keren naar Engeland. Een zelfportret: “Als tiener had ik na school drie trainingen: eerst voetbal, dan handbal en schaatsen.”

Al snel had iedereen dezelfde conclusie over Alexander Sørloth klaar: zijn niveau overstijgt de ­Jupiler Pro League. Crystal ­Palace betaalde in januari 2018 9 miljoen euro en AA Gent kon ...