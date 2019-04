Brussels parket opent onderzoek: meisje (4) mogelijk aangerand op school

Schaarbeek - Het parket is een onderzoek gestart naar mogelijk seksueel misbruik van een vierjarig meisje. Na school trof de moeder van het kind bloed in het ondergoed van haar dochter aan. De ouders hebben klacht ingediend en het kind werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. “Het onderzoek loopt om de exacte omstandigheden van deze feiten uit te klaren”, aldus het parket in een mededeling.

Volgens schepen van Gemeenteonderwijs Michel De Herde was de moeder het vierjarige meisje donderdag rond 15.15 uur komen halen op school en had ze zich om 16 uur opnieuw aangeboden met de melding dat ze bloed had gevonden in het slipje van het meisje. De schooldirectie heeft daarop de schoolverpleegster en het gemeentebestuur verwittigd, en er werd beslist het meisje naar het Paul Brienziekenhuis te sturen voor een onderzoek. Daar werd een eerste onderzoek gedaan, waarna moeder en kind werden doorverwezen naar het Sint-Pietersziekenhuis. Daar brachten de artsen de politie op de hoogte. Volgens het parket werden daar “verwondingen” vastgesteld.

Klacht ingediend

De ouders besloten ook klacht in te dienen en het dossier werd overgemaakt aan de politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node), terwijl ook het parket werd verwittigd. Volgens de schepen zouden al een aantal onderzoeksdaden uitgevoerd zijn en verblijft het kind nog steeds in het Sint-Pietersziekenhuis.

“De andere ouders van kinderen op dezelfde school zullen vrijdag schriftelijk verwittigd worden en als we tegen maandag meer informatie hebben, zullen we een bijeenkomst organiseren”, zegt de schepen. “Intussen is extra toezicht voorzien in de school en hebben we de directie gevraagd een administratief onderzoek te voeren om de tijdsbesteding van het meisje na te gaan en de lijst van het personeel dat donderdag aanwezig was over te maken aan de politie.”

Ouders en kind opgevangen

Volgens burgemeester Bernard Clerfayt van Schaarbeek hebben zowel de politie- als de sociale diensten donderdag snel gereageerd en zijn de ouders en het kind opgevangen door de sociale diensten. Ook zou het nog allesbehalve duidelijk zijn of het mogelijke misbruik op school heeft plaatsgevonden, aldus de burgemeester.