Waarom ‘Zoutelande’ na exact één jaar opnieuw bovenaan de Top 50 staat

79 weken nadat Zoutelande in de Vlaamse Top 50 binnen dook, staan Bløf en Geike Arnaert er deze week opnieuw mee op nummer één. Op 28 april vorig jaar stonden ze voor het laatst op die toppositie. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Ultratop dat een lied na een jaar afwezigheid van de top, weer terugkeert naar die eerste plaats.

Mooi liedje, waar we maar niet lijken van af te raken. Op 16 december 2017 kwam het voor het eerst binnen in de Vlaamse Top 50. Iedereen kende Geike Arnaert, als ex-Hooverphonic, niemand kende die Bløf. En sommigen herkenden het liedje, dat een vertaling is van een Duits origineel.

Zoutelande nam zijn tijd om op nummer 1 te raken. Dat gebeurde pas op 17 maart van vorig jaar. Toen bleef het nummer zeven weken onafgebroken bovenaan staan. Daarna begon de hele trage afgang.

“Het liedje is altijd behoorlijk blijven verkopen, wordt nog steeds goed gestreamd en is nog vaak op de radio te horen. Op basis van die drie kanalen stellen we de Top 50 samen”, zegt Sam Jaspers van Ultratop.

Geen concurrentie

Dat Zoutelande deze week weer op 1 staat, komt ook doordat er geen straffe concurrentie was. “We komen uit een periode waarin andere kleppers als Bazart en Tourist LeMC goed verkochten. Momenteel is er geen zo’n straffe concurrentie en dan zijn de cijfers van Zoutelande weer goed genoeg om op nummer 1 te staan”, zegt Sam Jaspers. “Het is wel de eerste keer dat een nummer na een jaar weer naar de top komt.”