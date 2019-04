Unieke duik naar scheepswrak levert sprookjesachtige beelden op

Freedivekampioen Gorgina Miller neemt een unieke duik naar het bekende wrakship de ‘Zenobia’. Dit schip zonk in 1980 voor de kust van Lanarca in Cyprus. Tijdens haar duik wist zij op eigen krachten 40 meter diep door het schip te zwemmen. Georgina werd hierbij begeleid door de Nederlandse filmmaker, Daan Verhoeven. Hij is voornamelijk gespecialiseerd in onderwateropnames en -fotografie, wat natuurlijk zorgde voor unieke en sprookjesachtige beelden. Al vond de duik vorig jaar plaats, toch besliste Daan om de beelden nu pas te delen met de wereld.