Kevin De Bruyne “stelt het beter” maar Rode Duivel speelt niet bij Manchester City

Manchester City kan zondagnamiddag op het veld van Burnley nog geen beroep doen op Kevin De Bruyne. De middenvelder viel vorig weekend uit met een spierblessure in de competitiematch tegen Tottenham.

De Citizens misten De Bruyne woensdag al in de Manchester Derby tegen United (0-2 winst) en ook tegen Burnley ontbreekt hij. “Hij is nog niet fit. Hij stelt het beter maar hij is nog niet fit”, bevestigde Pep Guardiola vrijdag tijdens een persmoment.

Achter de naam van Fernandinho staat een vraagteken. De Braziliaanse middenvelder sukkelt met de knie.

Met nog drie speeldagen te gaan, heeft City in het klassement een punt voorsprong op titelrivaal Liverpool. De Reds van Jürgen Klopp ontvangen vandaag/vrijdag rode lantaarn Huddersfield Town.