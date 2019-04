Profvoetballer Yassine El Ghanassy moet dan toch niet naar de cel: jaar rijverbod en zware boete

Brugge - De Brugse correctionele rechtbank heeft profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) veroordeeld tot een jaar rijverbod en 8.400 euro boete. De politierechter had hem ook een jaar effectieve gevangenisstraf opgelegd, maar dat werd in beroep dus teruggedraaid.

De speler van het Saoedische Al-Raed liep op 5 mei 2017 tegen de lamp in de Alfons Pieterslaan in Oostende. De politie zag om 13.44 uur hoe de bestuurder van een Porsche 911 Carrera aan het telefoneren was. Bovendien bleek El Ghanassy op dat moment nog een rijverbod te hebben na een vorige veroordeling.

De politierechter veroordeelde de ex-speler van KV Oostende op 18 september 2018 tot een geldboete van 400 euro voor bellen achter het stuur. Voor het rijden ondanks een rijverbod kreeg de flankaanvaller een jaar effectieve celstraf, een jaar rijverbod en 8.000 euro boete. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen en moeten slagen voor medische en psychologische proeven.

Op het proces in beroep legde de verdediging uit dat de minnelijke schikkingen steevast naar een verkeerd adres gestuurd werden. “De rode draad is ook dat het gaat om heel lichte overtredingen. Van alcohol, zware snelheidsovertredingen of vluchtmisdrijf was nooit sprake”, aldus meester Brecht Maus. Bij eerdere veroordelingen kreeg El Ghanassy al zes maanden cel en werd zijn Porsche verbeurd verklaard. “Hij is sowieso al de grote verliezer. Niemand is ermee gebaat als hij een jaar in de gevangenis zit. Dat is buiten alle proporties.”

De rechtbank bevestigde het eerste vonnis, met uitzondering van het jaar effectieve gevangenisstraf. Volgens de rechters is er immers geen aanleiding om opnieuw een gevangenisstraf op te leggen