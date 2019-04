Gespannen sfeer bij Club Brugge en Anderlecht voor topper: Leko nog aangeslagen maar hoopvol, Belhocine rekent op fierheid

Club Brugge en Anderlecht spelen zondag tegen elkaar. Het treffen tussen de twee aartsrivalen is altijd goed voor een geladen sfeer in de aanloop. En dat is deze keer niet anders. Club-coach Ivan Leko had er vrijdagmiddag nog flink de pest in tijdens zijn persconferentie, zijn Brusselse collega .

Ivan Leko: “Eerlijk: ik had meer verwacht van mijn groep”

Ivan Leko had er vrijdagmiddag nog flink de pest in. De prestaties van zijn ploeg op Genk (3-1) en Antwerp (0-0) hebben hem diep ontgoocheld. Dat de titel verder weg is dan ooit, maakt van de Kroaat een donderwolk. “Eerlijk: ik had meer verwacht van mijn groep”, prevelde Leko. “Dat heb ik hen ook gezegd. Zowel tijdens de rust, als na de wedstrijd. We waren zo goed tijdens die drie eerste matchen, en daarna waren we zo soft. We kunnen wel excuses zoeken bij de VAR, maar we waren ook zelf niet goed genoeg. Of ik ontgoocheld zal zijn als de titel niet lukt? Héél ontgoocheld. Wat is een tweede plaats in het voetbal? Niets. We waren bezig met zo’n mooi verhaal. Maar ik verwijt niet enkel mijn spelers, hoor. Als je verliest, doe je dat met de ganse club samen. Dan is iedereen slecht geweest.”

Tegen Anderlecht is het dus opnieuw van moeten - Club moet zaterdagavond ook hopen op een laat paasei uit Gent-Genk. Al is het maar de vraag of aartsrivaal Gent wakker ligt van de Brugse titelkans mits het vier dagen later de bekerfinale speelt. “Het is normaal dat je hoopt op een gunstig resultaat van Gent. Maar ik vind het vooral erg dat we het zelf niet meer in handen hebben”, aldus Leko. “We willen zelf bepalen dat we kampioen worden. Het gevoel waarmee we nu aan onze wedstrijden beginnen, is niet echt prettig. Maar het is nog niet voorbij. Als we nu drie op rij keer winnen, kan alles nog gebeuren. Daarna gaan we niet meer rekenen. Of we bij 15 op 15 kampioen zijn? Die rekensom gaan we niet maken. Het wordt zeer moeilijk, maar het kan nog.”

Foto: Simon Mouton

Tot overmaat van ramp zijn Wesley (knie) en Denswil (trap) twijfelachtig. Het duo trainde tot donderdag nog niet en probeert vrijdag aan te sluiten. Als dat niet lukt, moet Leko oplossingen zoeken.

In principe moet de klassieker tegen Anderlecht resulteren in een Brugse ege. Ook al heeft Club een dipje, in Brussel heerst de zwaarste crisis in decennia. Maar Leko weet dat Club Brugge-Anderlecht een gegeven op zich is. “Ze zijn niet zo slecht alsof de resultaten laten blijken. Dat hebben we gezien tijdens de tweede helft daar. Ze hebben ons toen gedomineerd. Kums, Trebel, Bolasie: er is daar kwaliteit genoeg”, aldus Leko, die wel een reactie zag van zijn ploeg op training deze week. “Donderdag heb ik écht genoten op training. Dat was mijn Club Brugge: passie, geen respect, kracht en motivatie. Zo’n training zag ik niet in de weken voor Antwerp en Genk. Als we opnieuw het Club Brugge zijn van onze eerste drie matchen, kunnen we nog kampioen worden. Maar als we spelen zoals de laatste twee weken is dat onmogelijk.”

Karim Belhocine: “Fanatieke Brugse publiek moet ons motiveren”

Als vijfde staat Anderlecht op 8 punten van de vierde plaats. De match op Club Brugge lijkt de laatste strohalm op Europees voetbal volgend seizoen. Verliezen is verboden. Dan blijft paars-wit ook achter met een schamele 1 op 18. “We spelen voor onze fierheid”, aldus Karim Belhocine.

Het is geen cadeau om nu naar Jan Breydel te moeten afzakken, want Club Brugge is ook op zoek naar eerherstel. “Het wordt een speciale match”, aldus interim-coach Belhocine. “Het is onze laatste kans op Europees voetbal, maar daar moeten we niet te veel aan denken. We moeten gewoon ons beste niveau halen en dan concurreren met Club. Uiteraard gaan we ons niet alleen mogen beperken tot verdedigen. Ja, een goeie organisatie zal belangrijk zijn. Maar als we alleen achteruit gaan kruipen dan gaan we het niet volhouden. Als het kan zullen we dus ons eigen spel spelen. Met de driehoek Kums-Trebel-Verschaeren hebben we zeker een goed middenveld als iedereen gedisciplineerd voetbalt.”

Foto: Photo News

De Brusselaars kunnen Club ook alle hoop op de titel ontnemen. Dat kan Anderlecht extra motiveren. “Dat is onze zaak niet. Club Brugge blijft onze grote rivaal, maar we moeten alleen naar onszelf kijken en samen een goeie prestatie neerzetten. Ja, het Brugse publiek zal fanatiek zijn tegen ons, maar dat mag geen invloed hebben. Integendeel. Ik hoop dat het mijn spelers inspireert om boven zichzelf uit te stijgen. Voor dit soort wedstrijden zijn ze toch voetballer geworden. Daarom houden ze toch van het voetbal. Ik hoop wel dat het publiek de ref niet zal beïnvloeden. Maar ik heb vertrouwen in de scheidsrechter. Erik Lambrechts is voor mij een correcte ref en indien er toch iets misloopt dan is er nog altijd de VAR om het recht te zetten.”

Voorzitter Marc Coucke zei vorige week al dat hij eigenlijk niets meer verwacht van dit seizoen, maar Belhocine wil dat niet zeggen. “Ik begrijp de voorzitter, hoor. Het zou ook niet realistisch zijn om te zeggen dat we nog kampioen gaan worden of dat de Champions League nog kan, maar we moeten al iets opbouwen naar volgend seizoen toe. We hebben onze fierheid als voetballers, we zijn goed betaald en daarom trainen we elke dag om het maximale eruit te halen. Dat maakt ons gelukkig en elk punt kan helpen in ons groeiproces.”

Bij Anderlecht trainden Gerkens (kuit) en Lawrence deze week niet voluit. Voor Pieter Gerkens is het afwachten of hij fit raakt, voor James Lawrence mag het in principe geen probleem zijn.