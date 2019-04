AA Gent-coach Thorup wil met goed gevoel bekerfinale aanvatten: “Ik wil niet dat ze tegen Genk aan 80% voetballen”

AA Gent kan zich zaterdag opwerpen als scherprechter in het titeldebat met de komst van leider KRC Genk. Maar coach Jess Thorup beseft dat de bekerfinale van volgende week woensdag al in de hoofden zit van zijn spelers. “Winnen tegen Genk of minstens een goede prestatie afleveren, is zonder twijfel de beste voorbereiding voor die finale. Ik wil niet dat ze aan 80% voetballen.”

Vorig weekend brachten de Buffalo’s, op bezoek bij Anderlecht, de neutrale fans niet bepaald in vervoering. Het team van Jess Thorup speelde in een iets meer behouden formatie maar kon vanuit die verstevigde organisatie evenwel te weinig doelgevaar creëren om een zege te claimen in het Astridpark, beseft ook Jess Thorup: “In Anderlecht speelden we zeker niet onze beste wedstrijd als je het offensieve aspect bekijkt. Maar defensief leverde het team knap werk.”

“Een clean sheet was zeker heel belangrijk voor ons team en een punt was ook essentieel om de kloof met Anderlecht niet te laten uitdiepen”, erkent de Gentse coach. “ Bij voorbaat ben je ook tevreden met een gelijkspel in Anderlecht. Maar morgen spelen we tegen het sterkste elftal van de competitie. Het wordt een moeilijke match maar het is de beste manier om de finale voor te bereiden en het team de volgende stap te laten zetten in onze manier van voetballen. Uiteraard zonder risico’s te nemen met jongens die lichte blessures hebben.”

Voor deze cruciale week - na de finale wacht er vier dagen later immers ook nog eens de Slag om Vlaanderen tegen aartsrivaal Club Brugge - kan AA Gent opnieuw een beroep doen op Vadis Odjidja die terugkeert uit schorsing: “Uiteraard kijkt iedereen er naar uit dat Vadis opnieuw kan spelen. Hij zei me dat hij zich terug een vrij man voelt en dat is toch wel heel goed om te horen”, verheugt Thorup zich op de terugkeer van zijn metronoom op het middenveld.

0-0 of 4-4?

“Ik zei ook aan mijn spelers, tijdens de tactische bespreking voor Genk, dat er momenteel veel gepraat wordt over de finale maar winnen tegen Genk of minstens een goede prestatie afleveren, is zonder twijfel de beste voorbereiding voor de finale. Ik wil niet dat ze aan 80% voetballen tegen Genk. Als je druk zet, moet je 100% gaan. Als er één jongen niet alles geeft en niet 100% focust, zullen we falen. Dat is dus de uitdaging die we samen moeten aangaan. Misschien doen we het niet 90 minuten lang maar slechts een deel van de match. Zodat we niet zo makkelijk te lezen zijn in de toekomst.”

In aanloop naar de partij tegen Genk blijft AA Gent in elk geval haar vaste principes trouw: “Ons programma? We doen wat we normaal doen voor de match tegen Genk. Op zondag hebben we dan weer een open training met onze fans. Zij zijn zowel thuis als op verplaatsing ontzettend belangrijk voor ons. Ik wil hen zondag ook laten voelen hoe belangrijk ze zijn voor dit team. Maandag rest ons dan nog de enige kans om nog eens een gesloten training te houden. Dinsdag trainen we vervolgens in het stadion en trekken nadien op hotel.”

Slotvraag: wat is voor Jess Thorup een goed resultaat in het duel tegen koploper Genk. “0-0 of 4-4? Dat is een heel goede vraag. Normaal ben ik de coach die heel offensief denkt: we willen graag zo divers mogelijk aanvallen. Ik zou dus natuurlijk dolgraag vier keer scoren maar vier goals slikken zou dan weer rampzalig zijn. Dus dan toch maar 0-0, ook met het oog op de finale en de partij tegen Brugge.”