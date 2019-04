Zware brand met veel rookhinder: Brusselse brandweer roept op om ramen en deuren te sluiten

/ Anderlecht -

De Brusselse brandweer roept de inwoners van Anderlecht en Vorst vrijdagnamiddag op om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Op de Humaniteitslaan in Anderlecht woedt een zware brand met veel rookontwikkeling bij sorteerbedrijf Shanks in de Humaniteitslaan in Anderlecht. Dat meldt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.