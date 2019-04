Zulte Waregem kan geen beroep meer doen op Marvin Baudry na buikspieroperatie

Zulte Waregem kan in de play-offs geen beroep meer doen op centrale verdediger Marvin Baudry. Na een operatie aan de buikspieren zette de Congolese Fransman een punt achter het seizoen, zo bevestigt Essevee vrijdag.

Baudry was dit seizoen tijdens de reguliere competitie met 27 basisplaatsen een vaste waarde in het elftal van Francky Dury. In play-off 2 kwam hij alleen tijdens de eerste match in actie tegen Waasland-Beveren.

Zulte Waregem staat met 4 op 15 vierde in groep B van play-off 2. Zaterdagavond ontvangt Esseevee Cercle Brugge.