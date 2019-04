Nederlanders kunnen niet lachen met tweet Antwerpse politie: “Ontploffing kernreactor? Dan valt flitsboete best mee”

Antwerpen - “Op 26 april 1986 ontplofte in Tsjernobyl een kernreactor. De gevolgen laten tot vandaag hun sporen na in de regio. Dan valt een flitsboete best mee.” Kan u lachen met die vergelijking van de Antwerpse politie? Heel wat Nederlanders niet.

Het werk van een stagiair, zo reageert André van Duin op de flitstweet die de Antwerpse politie vrijdag heeft gepost om aan te kondigen waar ze gaan flitsen. Niet de komiek zelf, maar een populair twitteraccount genoemd naar van Duin, dat zich @Andere_VanDuin noemt.

Vaak kondigt de Antwerpse politie met een ludieke verwijzing naar de actualiteit aan waar ze gaat flitsen. Of, zoals in dit geval, met een verwijzing naar het verleden. Compleet ongepast, vinden voornamelijk Nederlandse twitteraars die via het parodie-account op de flitstweet zijn gestoten.

Van “wat hebben jullie gesnoven?” tot “is de copywriter met vakantie?”. De Antwerpse politie begrijpt niet waarom voornamelijk Nederlanders boos reageren. “Geen idee hoe dat komt”, vertelt een woordvoerder. “We willen zeker niet minimaliseren. Maar we maken wel vaker historische referenties. Deze heeft onverwacht een gevoelige snaar geraakt.”

Op 26 april 1986 ontplofte in Tsernobyl een kernreactor. De gevolgen laten tot vandaag hun sporen na in de regio.

Dan valt een flitsboete best mee. Toch is het beter voor je portemonnee en voor de veiligheid om trager te rijden. We flitsen in de Berkenrijslaan. #flitstweet — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) April 26, 2019

De nieuwe stagiair verstuurt de eerste tweet!#flitstweet zal wel #firsttweet moeten zijn. https://t.co/sH4Oow5KrF — André van Duin (@Andere_VanDuin) April 26, 2019

Ik wilde hier een grappige tweet over schrijven maar niets doet eer aan hoe DOM deze tweet is wat zat er in godsnaam in jullie koffie vanochtend — ?? ???s? ???????? (@MegaEs) April 26, 2019

Volgens de woordvoerder gaan trouwe volgers die de flitstweets kennen - en er niet toevallig over struikelen - niet zo snel aanstoot nemen aan de verwijzing naar Tsjernobyl. “Die gaan toch minder verbaasd zijn.”

Dat blijkt ook uit de reacties. Voor ieder boos berichtje is er een die de humor wel kan smaken. Excuseren of de flitstweet weghalen, is dan ook niet aan de orde. “Maar het is deze keer wel een beetje uit de hand gelopen.”

In België heeft de politie tenminste nog wel gevoel voor humor. Keigoed dit.....???? — Valentine (@VALENTiNE_1_) April 26, 2019