De 28 jaar oude zaak die Joe Biden achtervolgt: “Hij belde me om sorry te zeggen, maar dat is niet genoeg”

Enkele weken voor Joe Biden aankondigde kandidaat te zijn voor het presidentschap in 2020, belde hij Anita Hill op. De voormalige vicepresident van Barack Obama wilde zich verontschuldigen voor hoe hij in 1991 was omgegaan met haar getuigenis over vermeende aanranding, maar de vrouw aanvaardde zijn excuses niet. “Sorry is niet genoeg”, zegt ze in The New York Times. De zaak achtervolgt Biden en zou volgens Amerikaanse media wel eens een probleem kunnen worden in de komende maanden.

Joe Biden was in 1991 voorzitter van het judiciaire comité dat zich moest buigen over de aanstelling van Clarence Thomas als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Een mogelijk probleem voor de benoeming was de getuigenis van Anita Hill, die de door George Bush genomineerde rechter beschuldigde van aanranding. Ze vertelde wat hij volgens haar gedaan had en werd ondervraagd door de jury, maar dat weerhield de rechter er niet van om aangesteld te worden.

LEES OOK. Joe Biden (76), dé uitdager van Trump. Maar wil Amerika hem nog wel? (+)

Foto: AFP

De manier waarop Biden toen omging met de zaak, heeft sindsdien al veel stof doen opwaaien. De gewezen vicepresident van Barack Obama heeft zich enkele maanden geleden nog verontschuldigd voor het feit dat hij een volledig blanke en mannelijke jury had samengesteld om Hill te ondervragen. Excuses die Hill kordaat naast zich neerlegde.

Niet genoeg

Biden beseft maar al te goed dat de zaak een mogelijk probleem vormt nu hij kandidaat is om president te worden, en dus belde hij Hill een maand geleden op om zich nogmaals te verontschuldigen voor wat ze toen moeten doorstaan heeft. Ook nu legde de Afro-Amerikaanse professor in de Rechten die excuses naast zich neer.

“Ik kan geen genoegen nemen met gewoon Het spijt me zeggen”, zegt Hill in een interview met The New York Times. “Ik ga de excuses pas aanvaarden wanneer ik weet dat er effectief iets verandert en dat mensen echt hun verantwoordelijkheid opnemen. Tot dan kan ik Biden onmogelijk steunen.”

Kavanaugh

Foto: EPA

De rol van Biden krijgt veel aandacht in de VS omdat de zaak veel gelijkenissen vertoont met de #MeToo-beweging en de aanstelling van Brett Kavanaugh als opperrechter in 2018. Ook die werd beschuldigd van aanranding, maar de beschuldiging werd niet bewezen geacht.

“Biden moet zich verontschuldigen tegenover de andere vrouwen en het Amerikaanse publiek omdat we nu allemaal weten hoe teleurgesteld Amerikanen waren met wat ze toen zagen”, zegt Hill nog. “En niet alleen vrouwen. Er zijn vrouwen en mannen die het vertrouwen in de overheid verloren hebben door hoe die omgaat met gendergeweld.”

De reactie van Hill op het gesprek komt op een slecht moment voor Biden aangezien hij zelf ook door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel ongepast gedrag. De kandidaat-president gaf al aan dat hij zijn gedrag wil veranderen. “Sociale normen veranderen. Dat begrijp ik, en ik begrijp echt wat die vrouwen zeggen. Politiek gaat voor mij over mensen verbinden, maar ik ga meer letten op persoonlijke ruimte in het vervolg. Dat is mijn verantwoordelijkheid, en ik ga die nemen.”