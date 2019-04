CD&V schuift Hilde Crevits naar voren als kandidaat minister-president

CD&V zal komende zondag Hilde Crevits voordragen als kandidaat kandidaat minister-president. Crevits moet de uitdager worden van Bart De Wever in de strijd om de leiding van de Vlaamse regering.

De beslissing om Crevits in de campagne naar voren te schuiven als kandidate-minister-president valt officieel zondag pas, op het verkiezingscongres dat de partij houdt. Maar de partijwoordvoerder bevestigt wel dat het voorstel zondag aan de militanten zal worden voorgelegd.

Crevits wordt daarmee het speerpunt van de CD&V-campagne, samen met partijvoorzitter Wouter Beke. Als ze het haalt wordt ze meteen de eerste vrouwelijke minister-president. Ze is al tien jaar lid van de Vlaamse regering en vice-minister-president.

De bedoeling is om CD&V meer aan bod te laten komen in de verkiezingscampagne. Die draait al de hele tijd uit op een duel tussen N-VA en Groen. Nu de campagne echt volop van start kan gaan, probeert CD&V zich daartussen te werken.

De jongste politieke barometer van VRT/De Standaard toont aan dat het hoog tijd is. In de peiling landde CD&V op een schamele 14,7 procent, het laagste resultaat ooit in de peiling. In de poppoll stond Crevits derde, na Bart de Wever en Theo Francken, als meest populaire politica van CD&V. Het toont haar potentieel.

Een federaal boegbeeld komt er niet. Minister van Justitie Koen Geens, een van de namen die daarvoor circuleerde, ontkent formeel dat er een federale kandidaat-premier naar voren wordt geschoven, aangezien de partij niet in een positie zit om dat te doen.