Waarom de tabaksindustrie blij is dat alleen nog volwassenen tabak mogen kopen

“We scharen ons volledig achter de verhoging van de leeftijd naar 18 waarop je tabaksproducten mag kopen.” Was getekend: British American Tobacco, een van de grootste spelers in de tabakswereld. Vreemd dat zo’n multinational juicht als een land zijn afzetmarkt bij wet doet krimpen. “Natuurlijk doen ze alsof ze dat goed vinden. Ze weten duivels goed dat zo’n verbod toch nauwelijks te controleren is”, zeggen tabaksstrijders. “Om het roken te ontmoedigen is meer nodig. Veel meer.”