Neymar gooit knipoog naar Eden Hazard en Real Madrid: “Samen kunnen we vernielingen aanrichten”

Neymar Junior heeft van zich laten horen. De Braziliaanse ster van Paris Saint-Germain heeft in een interview met FOX Sports laten weten dat hij in de toekomst graag zou samenspelen met Eden Hazard. “Onze stijlen passen goed samen. We lijken wat op elkaar”, zegt de Braziliaanse balvirtuoos.

Dat Real Madrid een oog heeft op onze landgenoot, is al lang geen geheim meer. Ook dat ze Neymar graag naar de Spaanse hoofdstad ziet komen, steken de Madrilenen niet onder stoelen of banken. Nu heeft ook Neymar zich gemoeid in de debatten: “Ik zou graag met Hazard samenspelen”, vertelt de Brazilaan aan de Fox Sports. “Onze speelstijlen lijken op elkaar. Ik denk dat we het moeten proberen. Samen kunnen we veel vernielingen aanrichten.”

Neymar zelf heeft al veel schade kunnen aanrichten bij de teams waar hij bij speelde. Zo was hij dé grote man bij Santos en zaaide hij samen met Messi en Suarez angst bij iedere tegenstander met FC Barcelona. Ook bij PSG is de Braziliaanse international net voor de tweede keer op rij kampioen geworden. Met Barcelona won Neymar onder andere het WK voor clubs, de Chamions League en werd hij twee keer kampioen. Nu lijkt het alsof Neymar samen met Hazard naar Madrid trekt.