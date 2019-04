Vuurgevecht nadat Sri Lankaanse politie explosieven vindt bij huiszoeking

De politie in Sri Lanka heeft vrijdag in samenwerking met het leger explosieven gevonden bij een huiszoeking in Sammanthurai. De spanningen liepen hoog op en er ontstond een schietpartij tussen de veiligheidsmensen en een groep mannen.

De huiszoeking vond plaats in Ampara Sainthamaruthu, een stadje in de buurt van Batticaloa, waar zondag ook al explosies plaatsvonden. Volgens een woordvoerder zou er explosie in de buurt geweest zijn. Toen soldaten de plaats wilden onderzoeken, werden ze onder vuur genomen. Er zouden nog geen details zijn over mogelijke slachtoffers.

Dadelijk meer.