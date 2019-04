Jongeman bedreigt minderjarige ex met naaktfoto, eist seks en dwingt haar in haar polsen te snijden

Sint-Truiden - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een 20-jarige man uit Sint-Truiden bij verstek tot 18 maanden celstraf en 1.200 euro boete veroordeeld wegens grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van zijn ex-vriendin. Hij bedreigde haar en haar familie. Hij dwong haar tot orale seks. Ze moest zich van hem ook in haar polsen snijden, want anders zou hij een naaktfoto van het meisje online verspreiden. Het meisje was zestien jaar oud, toen de feiten begonnen.

In het voorjaar van 2016 begonnen de twee een relatie. Zij kenden mekaar vanop school. Zij was zestien en hij zeventien. Nadat zij de relatie had stopgezet, begon de jongeman haar in het najaar van 2016 te chanteren. Als zij hem oraal bevredigde, deed hij de naaktfoto verdwijnen. Ze wandelde huilend weg, maar dat weerhield hem niet om op zijn elan door te gaan. Vanachter het venster liet hij zijn gsm zien, waarmee hij erop aanstuurde dat hij alles gefilmd had.

Als ze seks met hem weigerde, moest ze zich in haar polsen snijden. ‘s Anderendaags moest ze dat op school laten zien. Andere keuzemogelijkheden waren zichzelf filmen terwijl ze aan zelfbevrediging deed of hij zou bij haar thuis inbreken en alles meenemen. De jongeman bleef haar en haar gezin lastigvallen. Op een familiefeest telefoneerde hij maar liefst vijftig keren naar het slachtoffer. De politie wist hem te onderscheppen, toen hij eens rond haar woning rondliep en driemaal op de deur ging bonken. Bij zijn arrestatie had hij een dolkmes en een ijzeren staaf op zak. De voorwerpen en twee gsm’s zijn verbeurd verklaard.

Het slachtoffer en haar familie probeerden al zijn accounts op sociale media te blokkeren, maar telkens opnieuw wist hij haar te bereiken. Omdat beklaagde de relatiebreuk niet kon verkroppen, beschouwde hij volgens de rechtbank het slachtoffer als zijn bezit en probeerde hij haar op alle manieren in zijn macht en invloedssfeer te houden. Aan het slachtoffer moet hij 3.450 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank verleende voorbehoud voor eventuele toekomstige psychische schade. Aan de ouders en de jongere broer en zus van het slachtoffer is hij in totaal 3.220 euro verschuldigd.