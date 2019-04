Wie heeft de zestienjarige Grigor Sukyasyan uit Kortenberg gezien?

Kortenberg - In Kortenberg wordt sinds woensdagavond een 16-jarige jongen vermist. Dat melden Child Focus en het Leuvense parket.

De jongen, de 16-jarige Grigor Sukyasyan, verliet woensdagavond tussen 17.00 uur en 19.30 uur zijn woning in de Hofstraat in Kortenberg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Grigor is 1.68 meter lang en tenger gebouwd, heeft zwart halflang haar en donkerbruine ogen. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij zwarte sneakers, vermoedelijk van het merk Puma. Hij had ook een zwarte rugzak van het merk Nike en een rode koptelefoon bij zich.

Hebt u Grigor Sukyasyan gezien heeft of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie op het gratis nummer 0800/30300, of via opsporingen@police.belgium.eu.

U kunt Child Focus ook contacteren op het nummer 116 000.