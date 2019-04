STVV-’doelman’ Jorge Teixeira kent zijn straf na zijn reflex in Eupen

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag een boete van 500 euro en een speeldag voorwaardelijke schorsing opgelegd aan Jorge Teixeira. De Portugese verdediger van de Kanaries kan komende zondag dus gewoon aantreden tegen Beerschot Wilrijk.

In de 70e minuut van het duel tussen Eupen en STVV (1-1) vorig weekend sloeg Teixeira een gemaakt doelpunt van Bushiri met de hand uit het doel. De Portugese verdediger voorkwam zo een 1-2 achterstand, maar kreeg er wel rechtstreeks rood voor in de plaats. Scheidsrechter Bert Put kende Eupen ook een strafschop toe, maar die werd gemist door Luis Garcia in diens laatste match voor de Panda’s.

Het Bondsparket vorderde een speeldag schorsing en 1.000 euro boete, maar STVV ging niet akkoord. Volgens Teixeira, die zichzelf vrijdag verdedigde ter zitting, was de beweging naar de bal een instinctieve reflex. Meester Jenne, die de Portugees bijstond, verwees ook naar de uitstekende houding van Teixeira na de uitsluiting en naar het blanco disciplinaire strafblad van de verdediger.

De Geschillencommissie kon zich vinden in de argumenten van de verdediging en kende strafvermindering toe. De boete werd gehalveerd, en de speeldag voorwaardelijke schorsing werd met uitstel toegekend.