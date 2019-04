OVERZICHT. In deze buitenlandse competities is de strijd voor de titel nog groot

Niet alleen in de Jupiler Pro League is het gevecht om de eerste plaats enorm spannend, ook in Engeland, Duitsland, Nederland en Portugal kunnen ze er wat van. Een kort overzicht.

Premier League

De Premier League kent zijn spannendste ontknoping sinds 2012. Toen streden stadsgenoten Manchester City en United om de landstitel en was het uiteindelijk het doelpuntensaldo dat de doorslag gaf in het voordeel van The Citizens. Nu staat City met 81 punten één schamel punt voor op Liverpool. De strijd om de titel zal nog heel spannend zijn.

Manchester City neemt het nog op tegen Burnley, Leicester en Brighton. Liverpool tegen Huddersfield, Newcastle en Wolverhampton.

In Engeland is het nog altijd het doelpuntensaldo dat de doorslag geeft wie de titel krijgt. Manchester City heeft een saldo van 67, Liverpool 59.

Verlengt Kevin De Bruyne zijn titel in Engeland met City? Hier in duel met Mo Salah van Liverpool. Foto: REUTERS

Bundesliga

Met nog vier speeldagen voor de boeg strijden Bayern München (70 punten) en Borussia Dortmund (69 punten) om de titel in Duitsland. Leipzig achtervolgt met 61 punten. Bayern domineert al zes jaar de competitie met evenveel titels. In 2012 veroverde Dortmund de titel voor de tweede keer op rij. Sindsdien is Bayern ongenaakbaar.

De Rekordmeister neemt het thuis nog op tegen Hannover en Frankfurt. Uit moet het nog naar Nürnberg en Leipzig. Dortmund speelt zaterdag in het eigen Signal Iduna Park de derby tegen Schalke en moet daarna naar Werder Bremen. Raman en Lukebakio gaan op de voorlaatste speeldag nog op bezoek bij Dortmund, op de laatste speeldag staat de clash der Borussia’s op het programma in Mönchengladbach.

In de Bundesliga geldt het principe van doelpuntenverschil als twee clubs met een gelijke stand eindigen. In 1984 eindigde de Bundesliga met drie clubs als eerste: Stuttgart, Hamburg en Mönchengladbach. Stuttgart won toen het kampioenschap op basis van doelpuntensaldo. Indien het nu weer tot een gelijke stand komt, dan staat Bayern (50) steviger dan Dortmund (36).

Kan Axel Witsel binnenkort opnieuw juichen? Foto: Photo News

Eredivisie

In Nederland gaat de titelstrijd tussen Ajax en PSV. Beide clubs staan eerste met 80 punten. Feyenoord is derde met 62 punten. Er staan nog twee speeldagen op het programma in de Eredivisie. In Nederland moeten ze een weekje langer wachten op de kampioen. De KNVB stelde onlangs de competitie een week uit zodat Ajax zich optimaal kan voorbereiden op de halve finale van de Champions League komende dinsdag.

Na de heenwedstrijd in de halve finale spelen de Amsterdammers op 5 mei de finale van de beker tegen Willem II. De voorlaatste speeldag -een week later- speelt Ajax eerst uit bij De Graafschap, drie dagen later speelt het thuis tegen Utrecht. PSV krijgt door de verschuiving en de bekerfinale twee weken rust. Op zondag 12 mei ontvangen de Eindhovenaren Heracles, drie dagen later kunnen ze de titel vieren op het veld van AZ.

Indien de stand op het einde gelijk is, zal ook hier het doelpuntensaldo de doorslag geven. Daar moet PSV tien doelpunten goedmaken ten opzichte van Ajax. De laatste keer dat een Nederlandse club op die manier kampioen werd, was in 2007. Toen won PSV de titel in de laatste seconden ten koste van… Ajax.

In 2007 maakte Mark Van Bommel de beslissende goal voor PSV. Foto: EPA

Portugal

Zoals elk jaar zijn Benfica en Porto dé titelkandidaten in de Liga NOS. Ook dit jaar is de strijd weer om te snijden. De twee clubs staan met nog vier speeldagen te gaan met elk 75 punten aan de leiding. Vorig seizoen won Porto de titel opnieuw nadat Benfica de vier jaren voordien kampioen was. Sinds 2003 gaat de titel telkens naar Benfica of Porto. Porto won er acht, Benfica zes.

Benfica speelt nog tegen Portimonense, Rio Ave, Santa Clara en Braga. Porto trekt nog naar Nacional en Rio Ave en ontvangt Aves en Sporting Lissabon. Beide clubs hebben dus nog minstens één lastige opdracht.

Als in de eindstand Porto en Benfica nog gelijk staan, dan zal het onderling resultaat beslissen wie kampioen wordt. In dat geval doen beide clubs ook evengoed en neemt het doelpuntensaldo over. Daarin heeft Benfica het voordeel met zestien doelpunten.