Olivier Somers (KV Mechelen): “Ik heb op geen enkel moment meegewerkt aan enige vorm van competitievervalsing”

Olivier Somers, mede-hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, ontkent dat hij heeft geprobeerd om vorig jaar de wedstrijd tegen Waasland-Beveren te ­beïnvloeden. In een rapport wijst de KBVB nochtans Somers samen met spelersmakelaar Dejan Veljkovic en financieel directeur Thierry Steemans als één van de drie ‘architecten’ van matchfixing aan.

Onze krant pakte vrijdag uit met een reconstructie van de mislukte omkopingspoging van KV Mechelen tegen Waasland-Beveren op de slotmatch van de reguliere competitie van vorig seizoen. Die reconstructie is gebaseerd op een 158 bladzijden tellend rapport waarin de Belgische Voetbalbond drie ‘architecten’ van matchfixing aanduidt: spelersmakelaar Dejan Veljkovic, financieel directeur Thierry Steemans en hoofd­aandeelhouder Olivier ­Somers. Niet de allerbeste architecten overigens, want de poging om KV in eerste te houden, draaide op een sisser uit (lees de reconstructie hier).

Olivier ­Somers ontkent via een statement op de website van KV Mechelen dat hij iets te maken heeft met matchfixing. “Via deze weg wens ik te benadrukken dat ik op geen enkel moment heb meegewerkt aan enige vorm van competitievervalsing”, zegt Somers. “Ik heb evenwel moeten vaststellen dat mijn naam meermaals wordt genoemd in de media op basis van onjuiste en eenzijdige beweringen vermeld in de vordering van het bondsparket. Ik zal al deze beweringen weerleggen voor de gepaste instanties en zal samen met de club de ingeslagen weg verderzetten en dit zowel op sportief als commercieel vlak in 1A. Ik onthoud mij verder van enige commentaar op alle verdere insinuaties en berichtgevingen.”

Ook KV Mechelen ontkent

KV Mechelen van zijn kant laat weten dat het de vordering van de KBVB aan het doornemen is met zijn adviseurs. “Om de sereniteit in dit dossier enigszins te bewaren, zal de club zich ten gepaste tijde verdedigen, door de gekleurde en onjuiste beweringen waarop de vordering van de bondsprocureur is gestoeld, te weerleggen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep en niet via de media. We bevestigen nogmaals dat de club op geen enkel moment heeft meegewerkt aan enige vorm van competitievervalsing”, zo zegt Dieter Penninckx namens de raad van bestuur.

