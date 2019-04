Neymar mist volgend seizoen eerste drie matchen van de Champions League na scheldtirade op Instagram

Paris Saint-Germain zal volgend seizoen in de eerste drie groepswedstrijden van de Champions League geen beroep kunnen doen op haar goudhaantje Neymar. De Braziliaan werd vrijdag door de UEFA voor drie wedstrijden geschorst. Neymar krijgt de schorsing voor een beledigende post op Instagram na afloop van de verloren terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League begin maart tegen Manchester United (1-3).

LEES MEER. Neymar gooit knipoog naar Eden Hazard en Real Madrid: “Samen kunnen we vernielingen aanrichten”

PSG was door die nederlaag - en ondanks een 0-2 zege in Manchester - uitgeschakeld. In het slot van de wedstrijd in Parijs kregen de bezoekers een goedkope strafschop nadat de bal na een schot van Diogo Dalot de elleboog van Presnel Kimpembe had geraakt. Marcus Rashford benutte de penalty en de Manchester United bereikte daardoor alsnog de kwartfinales. “Dit is een schande!”, schreef Neymar na afloop op Instagram. “Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk! Hoe kan die jongen zijn hand achter zijn rug houden?”