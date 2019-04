Matchpack KAA Gent - KRC Genk: Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

KRC Genk is na volgend weekend een stap dichter bij een nieuwe landstitel, maar puntenverlies in de Ghelamco Arena en nog een verplaatsing naar Club Brugge voor de boeg kunnen die straatlengte voorsprong van zes punten nog snel doen kelderen.

Scheidsrechter: Lardot Jonathan

Verwachte opstelling: Kaminski: Souquet, Bronn, Derijck, Asare: Verstraete, Odjidja, David: Sorloth, Yaremchuk, Chakvetadze

KAA Gent KAA Gent KRC Genk KRC Genk Thoelen, Coosemans, Rosted, Plastun, De Smet, Smith, Esiti, Bezus, Dejaegere, Dompé, Limbombe, Kvilitaia, Azango

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: niemand

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 1-5 thuis, 3-1 uit

Dit zegt onze clubwatcher:

De Buffalo’s starten dit weekend aan zonder twijfel het belangrijkste drieluik van het seizoen. In de Ghelamco Arena is de bekerfinale nog minstens tot zaterdagavond 23u00 taboe maar uiteraard spreken fans en waarnemers al honderduit over die eindstrijd met het geplaagde Malinwa. Tegen Genk staar er behalve sportieve eer ook nog de kans op een fikse mentale boost op het spel. Hoe kunnen Thorup en co zich beter voorbereiden op de finale dan met een knalprestatie tegen Genk, de torenhoge titelfavoriet? (Stefan Smet)

Verwachte opstelling: Vukovic: Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen: Berge, Malinovskyi, Heynen: Ito, Samatta, Trossard.

Bank: (keuze uit) Jackers, De Norre, Aidoo, Seigers, Wouters, Fiolic, Ndongala, Paintsil, Ingvartsen, Piotrowski, Gano.

Geschorsten: Niemand

Op 1 kaart van schorsing: Ally Samatta

Geblesseerden: Neto Borges (rug)

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 3-1 thuis, 1-5 uit

Dit zegt onze clubwatcher: KRC Genk is na volgend weekend een stap dichter bij een nieuwe landstitel, maar puntenverlies in de Ghelamco Arena en nog een verplaatsing naar Club Brugge voor de boeg kunnen die straatlengte voorsprong van zes punten nog snel doen kelderen. In de competitie veegde het elftal van Philippe Clement de Oost-Vlamingen alvast volledig van de mat. Een dag later werd Yves Vanderhaeghe naar de uitgang begeleid. Dit blauw-wit op titelkoers mag normaliter geen onnodige punten verspelen tegen AA Gent. (Sven Claes)