Het is Koningsdag, maar zou Nederland Willem-Alexander ruilen voor Filip? “Die kan je hier niet neerzetten”

Nederland is in de ban van Koningsdag. Koning Willem-Alexander wordt zaterdag 52 jaar en viert dat met zijn landgenoten. Hij blijft onverminderd geliefd, al ziet hij zijn populariteit afbrokkelen. Vijf Nederlandse royaltyexperts spreken over hun koning en Koningsdag. En wat als ze voor het dilemma staan: Willem-Alexander of Filip? Hun keuze is snel gemaakt.