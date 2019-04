CIA zoekt geheim agenten via Instagram

De Amerikaanse CIA zit sinds donderdag op Instagram. De buitenlandse inlichtingendienst van de Verenigde Staten wil via die sociaalnetwerksite jongeren warm maken voor de organisatie, in de hoop nieuwe talenten te recruteren.

Het is eens wat anders, een geheime dienst die foto’s vrijgeeft op sociale media. “We willen de nieuwsgierigheid prikkelen van de Instagram-gebruikers over ons werk, dat ons brengt op plaatsen waar anderen niet kunnen gaan. Met het account geven we een inkijkje in het leven bij het agentschap”, zegt een woordvoerder van de CIA, maar – zo voegt hij er meteen aan toe – “we kunnen geen selfies vanaf geheime locaties beloven.”

De eerste ‘post’ lijkt een foto te zijn van het bureau van Gina Haspel, de huidige directeur van de CIA. Maar schijn bedriegt: de foto bulkt van de hints naar eerdere opdrachten en huidige onderzoeken, waar geheim agenten en spionnen in spe wel eventjes zoet mee zijn. Herkent u ze?

1. Toegangsbadge met foto van Gina Haspel, met het nummer 091947. Geen toevallig gekozen nummer: de CIA werd opgericht in september 1947

2. Een foto van Tony Mendez, de CIA-agent die in 1979 een hoofdrol speelde in de bevrijding van 81 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran. De hele operatie vormde de basis van de Oscarwinnende Hollywoodfilm Argo.

3. Een paar gouden manchetknopen, waarmee CIA-agenten elkaar naar verluidt kunnen identificeren.

4. Een beeldje van een gouden ‘uil’, symbool van de wijsheid.

5. Een klokje dat 8 u 46 aangeeft, het exacte tijdstip waarop vlucht 11 van American Airlines zich op 11 september 2001 in de noordelijke toren van het World Trade Center boorde, met 92 mensen aan boord.

6. ‘Top Secret Pulp’: papieren zak waarmee agenten bewijsstukken kunnen (laten) vernietigen.

7. De klassieker ‘Of Spies and Stratagems’, hét handboek voor de spionnen, geschreven door een spion actief in de Tweede Wereldoorlog.

8. Landkaart van China, dé grote rivaal van de VS in Azië.

9. Een wereldbol, verwijzend naar het internationale speelterrein van CIA-agenten.

10. ‘Het boze oog’, mogelijkerwijs een verwijzing naar de gevaren die bij een job als spion komen kijken.

11. De ‘Classified’-stempel waarmee dossiers die absolute geheimhouding vereisen worden gemerkt.

12. Een pruik en een bril hinten naar het feit dat CIA-agenten zich al eens moeten vermommen.