Tweede dader in verdenking voor moord in 20 jaar oude cold case

Sint-Niklaas - Er is een tweede man in verdenking gesteld voor de moord op Jens De Block (29), in 2000 in Sint-Niklaas.

Jurgen R. Foto: bfs

Eerder vorige maand pakte het Dendermondse gerecht onverwachts na 19 jaar de 43-jarige trucker Jurgen R. al op, nadat een DNA-analyse had aangetoond dat hij bij de moord betrokken was. Na een veroordeling was het DNA van Jurgen R. bij het gerecht belandt. Hij wees op zijn beurt zijn kompaan Yves H. aan als de moordenaar: “Hij heeft met het mes gestoken, niet ik. Die kerel had raar naar ons gekeken.”

Opvallend: de beide mannen werden vorig jaar nog veroordeeld omdat ze samen nog een andere moord hadden gepleegd. Ze stonden in Dendermonde terecht voor de moord op Eric Van Spitael (43) uit 2010. Yves H. zou die man het hoofd hebben ingeslagen, en Jurgen R. werd veroordeeld voor lijkverberging.

Yves H. zit op dit moment al een celstraf van 30 jaar uit voor die moord. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer.

LEES OOK. “Hoe de cold case van vermoorde Jens na bijna twintig jaar plots werd opgelost.”