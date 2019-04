Carcela vliegt naar de bank op Antwerp, Standard-speler reageert subtiel op Instagram

Geen basisplaats voor Mehdi Carcela bij Standard vrijdagavond in de belangrijke match op bezoek bij Antwerp. De sleutelspeler van de Rouches werd net zoals zijn maatje Mpoku op de bank gezet door Preud’homme. Helemaal onverwacht was dat niet. Een dag eerder had Preud’homme zijn balvirtuoos al publiekelijk op de vingers getikt.