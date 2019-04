Paul Van Himst & Michael Verschueren: “Hein was de enige die niks fout heeft gedaan, hè”

“Ge moet grote kuis houden, Michael.” Paul Van Himst (75) kijkt streng. “Er moeten er 18 of 19 weg”, knikt Michael Verschueren (48). ‘Popol’ is al 50 jaar een icoon van Anderlecht, Verschueren junior is er nauwelijks een half jaar algemeen manager, meer paars-wit vroeger (glorie) en nu (miserie) krijg je niet aan tafel. Zij babbelden ongeremd, wij hoefden maar te noteren.