Vlaming gebruikt chat steeds vaker om problemen te bespreken: “Ik ben er niet om hem tegen te houden”

‘Het gaat niet meer’, vier woorden die wij Belgen moeilijk kunnen uiten. Maar wel online, zo blijkt. Anoniem achter een toetsenbord slagen we er in om te verwoorden wat ons het meeste dwarszit. Online hulpverlening zit dan ook stevig in de lift. Overal worden er chathulplijnen geopend voor zij die niet meer kunnen. Minister Jo Vandeurzen maakt 600.000 euro vrij voor de online hulpverlening.

“Ik lig op bed met naast me een jachtgeweer, ik ga er een eind aan maken.” De woorden komen bij Karel* even hard binnen via de telefoon als via de chat. “Hoe iemand met ons contact opneemt is niet zo ...