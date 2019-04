Het kantelmoment in Antwerp - Standard vond plaats in de 52e minuut. Bij een 1-1-tussenstand kreeg Tandard met behulp van de VAR een terechte strafschop na een fout van Arslanagic op Emond. De spits van Standard zette zich zelf achter de bal, maar stuitte op Bolat. In de rebound kreeg Emond voor een leeg doel een tweede kans om te scoren, maar de aanvaller mikte onbegrijpelijk over. Een dure misser want zes minuten later zette Lamkel Ze Antwerp aan de overkant wel op voorsprong.